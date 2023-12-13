«Было бы хорошо, если бы он убил его» Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана

Кадыров заявил, что Адам счел бы за честь понести наказание за избиение Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его сын Адам гордился бы наказанием за избиение в СИЗО сжегшего Коран Никиты Журавеля. Об этом политик заявил во время прямой линии с жителями республики.

Кадыров отметил, что считает поступок сына правильным. Однако, по его словам, он изначально предполагал, что Адама накажут, и он будет «шесть-восемь лет в тюрьме сидеть».

Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава республики также поблагодарил тех, кто наградил его родственника после этих событий. Кадыров уточнил, что общался с Журавелем по просьбе своего сына. Политик заявил, что молодой человек извинялся и говорил, что хочет принять ислам. Кадыров выразил мнение, что Никита Журавель «может стать самым лучшим мусульманином».

Если молодой человек извинится и встанет на правильный путь, то его готовы «простить по-свойски», подчеркнул глава Чечни. При этом политик заявил, что при разговоре не поверил в раскаяние Журавеля.

Кадыров опубликовал видео избиения поджигателя Корана своим сыном Адамом

В конце сентября Кадыров в своем Telegram-канале показал видео, на котором его сын избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. Ролик моментально разлетелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же глава Чечни поддержал Адама.

Побил — и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание Рамзан Кадыров глава Чечни

На опубликованных ранее кадрах Адам Кадыров наносит Журавелю как минимум три удара ногой, после чего бросает молодого человека на пол и продолжает избиение.

Рамзан Кадыров также упомянул президента России Владимира Путина. Политик напомнил, что в стране действует закон, защищающий Священные Писания и религиозные ценности граждан, подписанный Путиным.

Ролик с сожжением Корана 19-летним Никитой Журавелем у Соборной мечети в Волгограде распространился в соцсетях 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса страны («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько наград

После избиения Никиты Журавеля сын Кадырова получил ряд наград, в их числе Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», звание и медаль Героя Чечни и другие.

В октябре глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына главы Чечни орденом «Дуслык». Парламентарий поздравил сына Кадырова с награждением и объяснил, что этот орден вручили Адаму за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Кроме этого, 5 ноября Адам Кадыров стал главой службы безопасности своего отца. За месяц до этого сына главы республики объявили Героем Чечни.

9 ноября уже трое сыновей Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — получили высшие ордена парламента республики «Даймехкан Сий». Награда вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

Позже глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов рассказал, что Адам Кадыров взял на себя ответственность остановить распространение смуты и наказал арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

По его мнению, Журавель хотел стравить людей, придерживающихся разных религиозных взглядов, однако сын Кадырова ему показал, что подобные провокации не получатся.

Его наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление Чингиз Ахмадов глава ЧГТРК «Грозный»

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Президент напомнил, что неуважение к религиозным святыням является преступлением и по Конституции, и в соответствии с 282-й статьей Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды.

Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил Владимир Путин президент России

Журавель частично признал вину в сожжении Корана

В октябре Никита Журавель частично признал вину в сожжении Корана у мечети. На заседании молодой человек заявил, что повинен в сожжении священной книги, однако отметил, что у него не было мотивов грубо нарушить общественный порядок.

По его словам, он не знал целей сделанного им видео с акцией. Суд продлил ему срок ареста на полгода. Россиянину вменяется оскорбление чувств верующих. Сам Журавель признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

В конце ноября на судебном процессе по уголовному делу Никиты Журавеля выступили чеченские имамы, признанные потерпевшими.

На заседание явились 5 из 13 имамов, написавших заявление на поджигателя. Они назвали действия молодого человека «вопиющим оскорблением», который «причинил им моральный вред». Слушания, которые должны были состояться в конце октября, перенесли из-за неявки потерпевших.