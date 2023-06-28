Путин назвал преступлением неуважение к Корану

Президент Путин: неуважение к Корану в России является преступлением

В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, заявил глава государства Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Во время посещения мечети Джума в Дербенте президент подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — заявил он.

Ранее генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев заявил, что организовавший акцию сожжения Корана у мечети в центре Стокгольма совершил кощунственный поступок, мусульмане будут молиться о просветлении его разума.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщил, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По данным агентства, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.