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19:15, 28 июня 2023Россия

В России отреагировали на сожжение Корана в Швеции

Муфтий Пшихачев о сожжении Корана в Швеции: мусульмане помолятся о просветлении разума

Фото: TT News Agency / Stefan Jerrevang / Reuters

Организовавший акцию сожжения Корана у мечети в центре Стокгольма совершил кощунственный поступок, мусульмане будут молиться о просветлении его разума. Об этом заявил генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, поджигатель был одержим дьявольским устремлением, из-за этого он поступил подобным образом. Он отметил, что мусульманам больно видеть человека, который дошел до такой крайности.

«Мы, конечно, помолимся за него, чтобы его помутненный разум просветлился, чтобы этот разум пришел в нормальное состояние — в разум мыслящего человека, тут о здравомыслии трудно что-то говорить», — пояснил муфтий.

Также Пшихачев считает, что сжегший Коран оскорбил не религию, а себя, своих родных, близких и человечество.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщил, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По их данным, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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    Никита Абрамов
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