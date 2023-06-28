В Швеции прошла протестная акция сожжения Корана

В Швеции прошла акция, во время которой разорвали и сожгли Коран, один человек задержан

В Швеции у главной мечети Стокгольма прошла протестная акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. По данным агентства, за этим наблюдали 200 человек. Один человек был задержан за попытку бросить камень в мужчину.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение полицией законным, но неуместным. При этом он отметил, что сейчас нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции.