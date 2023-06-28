Премьер Швеции счел неуместным разрешение сожжения Корана

Премьер Швеции заявил, что разрешение полицией сожжения Корана законно, но неуместно

Разрешение полицией Швеции сожжения Корана законно, но неуместно, считает премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон. Его цитирует Reuters.

Правоохранительные органы страны разрешили протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Политик отказался говорить о влиянии протеста на процесс вступления страны в НАТО. По его словам, разрешать ли сожжение Корана — вопрос в компетенции полиции. Вместе с тем премьер-министр заявил, что сейчас нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше для долгосрочных интересов Швеции.

В начале 2023 года между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. На фоне этой акции Анкара отказалась одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

При этом Кристерссон выразил надежду на вступление страны в блок на саммите альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Он также указал, что Швецию могут не принять из-за позиции Турции и Венгрии.