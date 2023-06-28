Швеция захотела вступить в НАТО на саммите альянса

Reuters: Швеция надеется вступить в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что надеется на вступление страны в НАТО на саммите альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, хоть и не уверен в этом. Об этом сообщил Reuters.

Глава правительства предположил, что страна может вступить в альянс и до июльской встречи глав государств. Но, по его словам, Швецию могут и не принять из-за позиции Турции и Венгрии.

В мае Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией. Но Турция отказалась поддерживать ее требование из-за акции сожжения Корана в Стокгольме, которая прошла в январе 2023 года.

Также против вступления Швеции в НАТО высказалась Венгрия. В начале июня венгерский парламент так и не принял решение по вопросу ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Причиной стали заявления шведских политиков.