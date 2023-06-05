В Венгрии высказались о решении по вопросу вступления Швеции в НАТО

МИД Венгрии заявил, что решение по вопросу о вступлении Швеции в НАТО пока не принято

Парламент Венгрии пока не принял решение по вопросу ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Об этом глава МИД страны Петер Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште, трансляцию которой вел телеканал М1.

Министр пояснил, что в настоящее время депутаты обдумывают, когда будут готовы включить голосование в повестку дня.

«Если бы шведские политики в последние годы не делали заявлений, которые были несправедливы по отношению к Венгрии и венгерскому народу, то парламенту, очевидно, было бы намного легче провести это голосование», — сказал он и добавил, что указанные заявления поставили под сомнение качество венгерской демократии и ее существование в целом.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что Швеция выполнила все требования Турции и готова к вступлению в НАТО. Он пояснил, что для этого Стокгольму пришлось изменить некоторые законы.

В марте парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство при этом заявляло, что поддерживает прием страны в альянс, но требует устранить обеспокоенность депутатов.