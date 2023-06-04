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16:47, 4 июня 2023Мир

Столтенберг заявил о готовности Швеции к вступлению в НАТО

Столтенберг заявил о выполнении Швецией требований Турции и возможности вступления в НАТО

Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Швеция выполнила все требования Турции и готова к вступлению в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Он пояснил, что для этого Швеции пришлось изменить некоторые законы. «Признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», — отметил Столтенберг.

На встрече с турецким президентом удалось договориться о том, что следующее заседание Постоянного совместного механизма со Швецией пройдет 12 июня, разъяснил генсек. Тем не менее Столтенберг указал, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

19 мая Эрдоган заявлял о неготовности Турции к вступлению Швеции в НАТО из-за поддержки терроризма. Тогда политик подчеркивал, что любая страна, желающая присоединиться к Североатлантическому альянсу, обязана занимать четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом.

Еще раньше госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Швецию могут принять в НАТО к саммиту стран военного альянса, проведение которого запланировано на 11-12 июля в Вильнюсе.

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    Анна Щербакова
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