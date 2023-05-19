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13:56, 19 мая 2023Мир

Эрдоган высказался о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил о неготовности принять Швецию в НАТО

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности страны на данный момент принять Швецию в состав НАТО. Об этом турецкий лидер заявил в интервью каналу CNN.

Эрдоган отметил, что любая страна, желающая присоединиться к Североатлантическому альянсу, обязана занимать четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом.

«Пока Швеция продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно относиться к членству Швеции в НАТО. Сейчас мы не готовы к Швеции», — высказался он.

Главной проблемой Анкара считает отношения Швеции с отдельными объединениями, находящимися под контролем «Рабочей партия Курдистана» (РПК) и «Силами народной самообороны» в Сирии (СНС), которые Турция рассматривает как ответвление РПК.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Швецию могут принять в НАТО к саммиту стран военного альянса, проведение которого запланировано на 11-12 июля в Вильнюсе.

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Варвара Кошечкина
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