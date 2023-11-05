15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил должность начальника службы безопасности руководителя региона. Об этом сообщил глава Минздрава Чечни Адам Алханов.
«От души поздравляю дорогого брата, (...) Адама Кадырова, с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!» — написал он. По словам Алханова, несмотря на еще молодые годы, Адам уже обладает богатым практическим опытом для этого поста.
О том, что Адам Кадыров получил «важную должность» незадолго до этого сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — написал он, не уточняя, о какой должности идет речь.
Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию
Дудаев также отметил, что сын Кадырова несколько раз бывал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
Месяц назад Адама Кадырова объявили героем Чечни
В конце сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров-старший, комментируя эти кадры.
Российская общественность возмутилась произошедшим: уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку ситуации и обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова заявила, что Адам не имел права нарушать закон и избивать арестованного.
Однако спустя неделю депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адам Кадыров стал Героем республики. По словам парламентария, сын главы Чечни «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Он также отметил, что Адам с юных лет проявлял лидерские качества.
Кадыров отправлял несовершеннолетних сыновей в зону проведения СВО
В октябре 2022 года глава Чечни отправил Адама вместе с двумя братьями в зону проведения СВО на Украине. Кадыров отмечал, что военная подготовка его сыновей началась с раннего возраста — они учились обращению с оружием и теоретическим основам военного дела.
По словам руководителя региона, во время нахождения в зоне СВО Адам с братьями посетили линию сопротивления, «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». Как писал Рамзан Кадыров, его сыновья также воспользовались случаем и «обратились к находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою». Он добавил, что юноши пробыли на позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку.