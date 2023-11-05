15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

Сын Кадырова назначен на должность начальника в службе безопасности главы Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил должность начальника службы безопасности руководителя региона. Об этом сообщил глава Минздрава Чечни Адам Алханов.

«От души поздравляю дорогого брата, (...) Адама Кадырова, с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!» — написал он. По словам Алханова, несмотря на еще молодые годы, Адам уже обладает богатым практическим опытом для этого поста.

О том, что Адам Кадыров получил «важную должность» незадолго до этого сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — написал он, не уточняя, о какой должности идет речь.

Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию Ахмед Дудаев министр печати и информации ЧР

Дудаев также отметил, что сын Кадырова несколько раз бывал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Месяц назад Адама Кадырова объявили героем Чечни

В конце сентября глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров-старший, комментируя эти кадры.

Адам Кадыров и Ахмед Дудаев Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Российская общественность возмутилась произошедшим: уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку ситуации и обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей. Член Совета по правам человека Марина Ахмедова заявила, что Адам не имел права нарушать закон и избивать арестованного.

Однако спустя неделю депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адам Кадыров стал Героем республики. По словам парламентария, сын главы Чечни «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Он также отметил, что Адам с юных лет проявлял лидерские качества.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кадыров отправлял несовершеннолетних сыновей в зону проведения СВО

В октябре 2022 года глава Чечни отправил Адама вместе с двумя братьями в зону проведения СВО на Украине. Кадыров отмечал, что военная подготовка его сыновей началась с раннего возраста — они учились обращению с оружием и теоретическим основам военного дела.

По словам руководителя региона, во время нахождения в зоне СВО Адам с братьями посетили линию сопротивления, «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». Как писал Рамзан Кадыров, его сыновья также воспользовались случаем и «обратились к находящимся на той стороне чеченоговорящим шайтанам с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою». Он добавил, что юноши пробыли на позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку.