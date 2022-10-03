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Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону СВО

Кадыров заявил, что трое сыновей отправятся в зону спецоперации в ближайшее время

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Трое несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время отправятся в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — заявил Кадыров.

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Сыновьям главы Чечни Ахмату, Эли и Адаму по 16,15 и 14 лет соответственно. По словам Кадырова, их военная подготовка началась с раннего возраста — мальчики учились обращению с оружием и теоретическим основам военного дела. Политик назвал главной целью любого отца научить сыновей защите семьи и Отечества.

Глава республики указал, что «чеченоговорящие "воины", сидящие перед компьютерами в Европе», не смогут противостоять несовершеннолетним бойцам, потому что у них нет духа, чести и достоинства.

Один из сыновей Кадырова Ахмет, который в ближайшее время отправится в зону СВО, в 16 лет получил пост — он возглавил все детские и молодежные организации республики.

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Анастасия Шейкина
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