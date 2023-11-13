Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награждения сына Кадырова после избиения Журавеля

Глава ЧГТРК «Грозный» Ахмадов: Адам Кадыров останавливает распространение смуты

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, взял на себя ответственность остановить распространение смуты и наказал арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом заявил Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. Видео с его словами появилось 25 октября, 13 ноября на него обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Он пояснил, что Журавель хотел стравить людей, придерживающихся разных религиозных взглядов, однако сын Кадырова ему показал, что подобные провокации не получатся.

«Его наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление. Но он показал, что те, кто работает на западные спецслужбы, не имеют духа, чтобы сопротивляться

верующему», — сказал Ахмадов.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. Позднее стало известно, что Адам Кадыров стал Героем Чечни, что является высшей наградой в республике.

Затем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР — орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики.

8 ноября Адам Кадыров получил пятую награду — глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ему орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Шестой раз его наградили вместе с двумя братьями — Ахматом и Эли. Они получили высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий».