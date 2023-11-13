Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:03, 13 ноября 2023Россия

Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награждения сына Кадырова после избиения Журавеля

Глава ЧГТРК «Грозный» Ахмадов: Адам Кадыров останавливает распространение смуты

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, взял на себя ответственность остановить распространение смуты и наказал арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом заявил Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. Видео с его словами появилось 25 октября, 13 ноября на него обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Он пояснил, что Журавель хотел стравить людей, придерживающихся разных религиозных взглядов, однако сын Кадырова ему показал, что подобные провокации не получатся.

«Его наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление. Но он показал, что те, кто работает на западные спецслужбы, не имеют духа, чтобы сопротивляться
верующему», — сказал Ахмадов.

Материалы по теме:
Регионы России один за другим награждают сына Кадырова, избившего поджигателя Корана. За что ему дают ордена и звания?
Регионы России один за другим награждают сына Кадырова, избившего поджигателя Корана. За что ему дают ордена и звания?
25 октября 2023
Сына Кадырова наградили орденом Татарстана. Ранее там раскритиковали его за избиение поджигателя Корана, но извинились
Сына Кадырова наградили орденом Татарстана. Ранее там раскритиковали его за избиение поджигателя Корана, но извинились
25 октября 2023
Депутат возмутился награждением сына Кадырова. Глава Чечни сделал его героем после избиения поджигателя Корана
Депутат возмутился награждением сына Кадырова. Глава Чечни сделал его героем после избиения поджигателя Корана
19 октября 2023
Кадыров встретился со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Его избил в СИЗО сын главы Чечни
Кадыров встретился со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Его избил в СИЗО сын главы Чечни
12 октября 2023

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. Позднее стало известно, что Адам Кадыров стал Героем Чечни, что является высшей наградой в республике.

Затем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР — орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики.

8 ноября Адам Кадыров получил пятую награду — глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ему орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Шестой раз его наградили вместе с двумя братьями — Ахматом и Эли. Они получили высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

      Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

      Норвежский депутат рассказал о проблемах с психикой после серии краж

      Медведев раскрыл объем выручки резидентов «Сколково» в 2023 году

      В МОК сделали заявление о решении по делу Валиевой

      Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

      В Израиле предрекли конец ХАМАС к 2024 году

      В Минюсте оценили возможность возвращения смертной казни

      Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задержали

      Самое загадочное преступление XX века близко к раскрытию. Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости