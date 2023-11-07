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20:56, 7 ноября 2023Россия

15-летний сын Кадырова получил награду из рук главы еще одного региона

Глава Кабардино-Балкарии наградил сына Кадырова за заслуги перед республикой

Кадр: видео Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына главы Чечни Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Видеозапись с церемонии опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Присутствовавший на встрече депутат Госдумы Адам Делимханов назвал 15-летнего сына Кадырова хафизом — хранителем священного писания мусульман Корана. В связи с этим депутат затронул избиение Кадыровым-младшим Никиты Журавеля, подозреваемого в сожжении Корана. «Увидев этого черта, никто не смог бы удержаться», — прокомментировал Делимханов поступок сына Кадырова.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой республики. Также его наградили в Карачаево-Черкесии.

5 ноября Адам Кадыров стал главой службы безопасности своего отца. За месяц до этого сына главы республики объявили Героем Чечни.

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      Алан Босиков
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