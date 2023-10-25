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12:19, 25 октября 2023Россия

Избившего поджигателя Корана сына Кадырова решили наградить в еще одном регионе

Глава КЧР Темрезов решил наградить сына Кадырова высшей наградой республики
Рашид Темрезов

Рашид Темрезов . Фото: Татьяна Барыбина / ТАСС

В Карачаево-Черкесии решили наградить сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 15-летнего Адама — высшей наградой республики. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в Telegram.

По его словам, за «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей» подростку присужден орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Темрезов поздравил Адама с наградой и назвал его истинным патриотом Чечни и всей страны. Он также выразил уверенность, что добрые отношения КЧР и Чеченской Республики и в дальнейшем послужат «укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России, в целом».

Карачаево-Черкесия стала уже третьим российским регионом, наградившим Адама Кадырова, избившего в августе в СИЗО поджигателя Корана в Никиту Журавеля. 6 октября подросток стал Героем Чечни. Сообщивший об этом депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что мальчик с самых юных лет «проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну».

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Кроме того, 24 октября стало известно, что Кадырова-младшего наградили вторым по значимости орденом Татарстана — «Дуслык». Глава республики Рустам Минниханов лично приехал в Чечню, чтобы вручить награду. Этому предшествовала критика поступка подростка депутатом Госсовета Татарстана Азата Хамаева, который возмутился присуждению ему звания Героя Чечни. Однако позже депутат извинился и объяснил, что сделал высказывание на эмоциях.

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      Константин Лысяков
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