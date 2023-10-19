Депутат возмутился награждением сына Кадырова. Глава Чечни сделал его героем после избиения поджигателя Корана

Депутат Хамаев раскритиковал Кадырова за награду сына, избившего задержанного

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко высказался о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, ставшего Героем республики, после того как тот избил поджигателя Корана. Эти слова он произнес на заседании парламента Татарстана.

В ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле мы сегодня живем.

Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить? Азат Хамаев депутат Госсовета Татарстана

При этом не произнес напрямую имена Рамзана и Адама Кадыровых. Реакции других депутатов на эти слова не последовало.

15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО задержанного Никиту Журавеля

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову. «Побил и правильно сделал», — сказал политик, добавив, что гордится поступком сына.

Позже член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения сыном Кадырова является доказательством преступления. Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.

МВД отказало в возбуждении уголовного дела из-за возраста Адама

Министерство внутренних дел России отказало в возбуждении уголовного дела после инцидента. Причиной этому стал возраст сына главы Чечни. Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать историю об избиении Журавеля. Журналисты попросили пресс-секретаря президента России дать оценку ситуации, произошедшей в Грозном. В ответ Песков произнес: «Не хочу».