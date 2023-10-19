Глава Татарстана оценил высказывание депутата о награждении сына Кадырова

Минниханов: слова депутата Хамаева о сыне Кадырова являются его личным мнением

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал высказывание депутата Госсовета республики Азата Хамаева о награждении сына Кадырова. Об этом сообщает портал KazanFirst.

По его словам, Хамаев высказал свое личное мнение, которое не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики. Он добавил, что в Татарстане с уважением относятся к братскому чеченскому народу и усилиям властей региона по установлению мира.

Ранее Азат Хамаев резко высказался о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, ставшего Героем республики, после того как тот избил поджигателя Корана. В ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании политик задался вопросом, в каком правовом поле мы сегодня живем.

Позднее Хамаев извинился за излишнюю эмоциональность выступления.