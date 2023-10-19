Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:13, 19 октября 2023Россия

Возмутившийся награждением сына Кадырова депутат извинился за эмоциональность

Депутат Хамаев извинился за чрезмерную эмоциональность своего выступления

Фото: Государственный Совет Республики Татарстан

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев принес извинения за излишнюю эмоциональность выступления. Об этом сообщает «Татар-информ».

Хамаев подчеркнул, что высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано его коллегами. «Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — сказал он.

Ранее, выступая на заседании парламента Татарстана, Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле мы живем. «Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — отметил депутат. При этом имена Рамзана и Адама Кадыровых он напрямую не назвал.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат возмутился награждением сына Кадырова. Глава Чечни сделал его героем после избиения поджигателя Корана

      Стало известно местонахождение пропавшего футболиста «Милана»

      Пентагон заявил о готовности поделиться данными об атаке на больницу в Газе

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

      Американскую военную базу в Ираке обстреляли из «Градов»

      Жителю Подмосковья доставили килограммы тестостерона на пункт выдачи заказов

      Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях украинских военных

      Глава Татарстана оценил высказывание депутата о награждении сына Кадырова

      Возмутившийся награждением сына Кадырова депутат извинился за эмоциональность

      Для атаки по штабу Черноморского флота использовали французскую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости