Возмутившийся награждением сына Кадырова депутат извинился за эмоциональность

Депутат Хамаев извинился за чрезмерную эмоциональность своего выступления

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев принес извинения за излишнюю эмоциональность выступления. Об этом сообщает «Татар-информ».

Хамаев подчеркнул, что высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано его коллегами. «Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — сказал он.

Ранее, выступая на заседании парламента Татарстана, Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле мы живем. «Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — отметил депутат. При этом имена Рамзана и Адама Кадыровых он напрямую не назвал.