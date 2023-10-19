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19:36, 19 октября 2023Россия

Депутат резко высказался о награждении сына Кадырова за побои поджигателя Корана

Депутат Хамаев раскритиковал Кадырова за награждение избившего задержанного сына

Фото: Государственный Совет Республики Татарстан

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко высказался о награждении сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, ставшего Героем республики, после того как тот избил поджигателя Корана. Эти слова он произнес на заседании парламента Татарстана, запись трансляции доступна на Rutube.

В ходе обсуждения законопроекта о патриотическом воспитании Хамаев задался вопросом, в каком правовом поле мы сегодня живем.

«Вот пример такого вопроса, на который мы должны дать ответы: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — высказался депутат.

При этом не произнес напрямую имена Рамзана и Адама Кадыровых. Реакции других депутатов на эти слова не последовало.

В сентябре Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын Адам избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — отметил глава региона. Позднее Кадыров встретился с Журавелем. Тот заявил о своем намерении принять ислам.

В октябре Адам Кадыров стал Героем Чечни. Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал его «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

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      Антон Похиляк
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