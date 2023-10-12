Кадыров встретился со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Его избил в СИЗО сын главы Чечни

Глава Чечни Кадыров показал видео встречи с избитым его сыном Журавелем

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с арестованным за сожжение Корана Никитой Журавелем, которого избил в СИЗО его сын Адам Кадыров. Видео политик показал в своем Telegram-канале.

Журавель заявил о своем намерении принять ислам, но Кадыров не поверил ему и счел провокатором, напомнив о том, что молодого человека завербовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Когда было снято видео, политик не уточнил.

О желании принять ислам

Глава Чечни усомнился в искренности арестованного россиянина, отметив, что его глаза «смотрят не туда».

Кадыров добавил, что Журавель лгал и пытался юлить в других темах, после чего вновь переводил беседу к желанию стать мусульманином в будущем.

Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана Рамзан Кадыров глава Чечни

26 сентября глава Чечни в беседе с журналисткой Ксенией Собчак также рассказал о намерениях арестованного волгоградца принять ислам. Он добавил, что «такие мусульмане нам не нужны».

Кадыров заявил, что Журавель является агентом СБУ, диверсантом и провокатором

Кадыров подчеркнул, что Журавель был подготовлен к таким разговорам еще до задержания. По его словам, он является агентом СБУ, диверсантом и провокатором.

Глава Чечни отметил, что россиянин решил сжечь Коран не из-за невежества, а из желания намеренно оскорбить мусульман, стравить конфессии в России и перечеркнуть работу российского государства по сохранению межрелигиозного согласия.

Это ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров заключил, что в России другие представления о свободе: свобода одних не должна ущемлять свободу других.

Сожжение Корана и избиение Журавеля в СИЗО

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых 19-летний Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде. Следственный комитет возбудил в отношении россиянина уголовное дело о публичных действиях, совершенных с целью оскорбления чувств верующих. Молодой человек уверял, что сжег Коран по указанию Службы безопасности Украины и получил за это 10 тысяч рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он также опубликовал видео митинга в Грозном, на который пришли около 60 тысяч человек, чтобы выразить свое негодование и жесткую позицию.

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что Журавель будет отправлен для отбывания наказания в мусульманский регион. По его словам, такое решение будет необходимым и правильным, а еще посодействует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих».

27 мая Журавеля доставили в Чечню, где возле СИЗО его встретили возмущенные горожане с плакатами «Руки прочь от Корана». Один из местных жителей подчеркнул, что чеченцы не дадут в обиду традиционные ценности.

16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Журавеля на избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом в СИЗО.

Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил — и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — прокомментировал политик кадры, на которых Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов, в том числе ногами по голове.

Вечером того же дня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал новый ролик об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестованного за поджог Корана Никиты Журавеля. На кадрах задержанный утверждает, что действовал по заданию украинских спецслужб. При этом его лицо скрыто фильтром.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что избиение сыном Кадырова арестованного Журавеля — справедливый поступок.

9 октября Висаитовский районный суд Грозного отложил слушания по уголовному делу фигуранта. Начало процесса было перенесено на 13 октября из-за неявки на заседание представителей обеих сторон. В суд не доставили находящегося в СИЗО Журавеля, потерпевшие — 13 имамов мечетей Грозного — тоже не пришли. Судья заявил, что ему неизвестна причина их отсутствия.

Волгоградец обвиняется по статьям 148 («Публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих») и 213 («Хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды») УК РФ.