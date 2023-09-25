Чеченский министр опубликовал новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

Министр Чечни Дудаев выложил новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал новый ролик об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестованного за поджог Корана Никиты Журавеля. Видео он выложил в своем Telegram-канале.

На кадрах Журавель сообщает, что действовал по заданию украинских спецслужб. При этом его лицо скрыто фильтром.

Также на видео видно, как Адам Кадыров наносил Журавелю удары руками и ногами по голове, видеоряд дополняется традиционными чеченскими песнями. В конце ролика демонстрируется портрет сына главы Чечни в национальном костюме с кинжалом и саблей.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.