Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:32, 25 сентября 2023Россия

Чеченский министр опубликовал новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

Министр Чечни Дудаев выложил новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал новый ролик об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестованного за поджог Корана Никиты Журавеля. Видео он выложил в своем Telegram-канале.

На кадрах Журавель сообщает, что действовал по заданию украинских спецслужб. При этом его лицо скрыто фильтром.

Также на видео видно, как Адам Кадыров наносил Журавелю удары руками и ногами по голове, видеоряд дополняется традиционными чеченскими песнями. В конце ролика демонстрируется портрет сына главы Чечни в национальном костюме с кинжалом и саблей.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Чеченский министр опубликовал новый ролик про избиение Журавеля сыном Кадырова

    США направили Киеву список требований для продолжения получения помощи

    Украине предрекли рекордное падение рождаемости

    США решили ввести ограничения против крупнейшего в мире производителя титана

    Раскрыто местонахождение телеведущей Екатерины Андреевой

    Германия более чем наполовину уменьшит федеральные расходы на беженцев

    ПВО сбила украинские беспилотники над российским регионом

    На Украине допустили ужесточение порядка мобилизации

    РУСАДА обвинило американского фигуриста в нарушении антидопинговых правил

    Премьер Канады расстроился из-за скандала с чествованием ветерана СС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости