Начало судебного процесса над сжегшим Коран россиянином отложено

Суд Грозного отложил процесс над сжегшим Коран Журавелем

Висаитовский районный суд Грозного отложил слушания по уголовному делу жителя Волгограда Никиты Журавеля, который сжег Коран. Об этом сообщает РИА Новости.

Начало процесса было перенесено на 13 октября из-за неявки на заседание представителей обеих сторон — в суд не доставили находящегося в СИЗО Журавеля и потерпевшие — 13 имамов мечетей Грозного тоже не пришли. Судья заявил, что ему не известна причина их отсутствия.

Поддержать подсудимого приехали родители Журавеля. Его адвокат отказалась от общения с журналистами.

Волгоградец обвиняется по статьям 148 («Публичные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих») и 213 («Хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды») УК РФ. В мае он сжег Коран около здания Соборной мечети в Волгограде. По версии следствия, Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. Верующие негативно восприняли сожжение священной книги мусульман.

В Грозном после акции прошла демонстрация с участием 60 тысяч человек. После возбуждения уголовного дела Журавеля этапировали в Чечню.