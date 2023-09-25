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19:41, 25 сентября 2023Россия

Депутат Госдумы от Чечни счел справедливым избиение Журавеля сыном Кадырова

Депутат Думы от Чечни счел справедливым избиение сжегшего Коран сыном Кадырова

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Избиение сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиты Журавеля является справедливым. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в Telegram.

Парламентарий пояснил, что в России делается все для обеспечения прав верующих всех конфессий. В стране, отметил он, никому не позволено оскорблять религиозные ценности. Подобные действия, по мнению Делимханова, могут прийти в голову только «самым низким, аморальным, гнусным нелюдям, у которых нет внутри ничего святого».

«Именно к этим подонкам принадлежит Никита Журавель, которого совершенно справедливо избил Адам Кадыров. Я горжусь его мужским поступком!» — сказал депутат.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

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