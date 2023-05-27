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11:39, 27 мая 2023Силовые структуры

Сжегшего Коран россиянина у СИЗО встретили возмущенные жители Чечни

Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Чечню

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россиянин Никита Журавель, задержанный за сожжение Корана в Волгограде, доставлен в Чечню. Об этом сообщает РИА Новости.

По его информации, возле СИЗО его встретили возмущенные горожане с плакатами «Руки прочь от Корана». Один из грозненцев подчеркнул, что жители республики не дадут в обиду традиционные ценности.

«Те посягательства, которые с помощью Запада происходят на нашу религию, на нашу страну, они не пройдут. Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав. Никто не будет его ни мучить, ни убивать», — пояснил собеседник агентства.

Мужчина также выразил уверенность, что уже через месяц у Журавеля «будут совсем другие мысли».

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он опубликовал кадры митинга в Грозном, на который пришли около 60 тысяч человек, чтобы выразить свое негодование и жесткую позицию.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Молодой человек уверял, что сжег Коран по указанию Службы безопасности Украины и получил за это 10 тысяч рублей.

Центральный районный суд Волгограда арестовал Журавеля на два месяца. Дело передано в Чечню по инициативе федеральных органов власти.

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    Варвара Кошечкина
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