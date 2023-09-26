Кадыров рассказал о желании сжегшего Коран Журавеля принять ислам

Кадыров заявил, что сжегший Коран Никита Журавель хотел принять ислам

Никита Журавель, арестованный за сожжение Корана, рассказал Рамзану Кадырову о желании принять ислам. Об этом глава Чечни рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

По его словам, ему стало известно, что Журавель захотел лично поговорить с ним в СИЗО. «Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру», — заявил политик.

Кадыров добавил, что «такие мусульмане нам не нужны».

Ранее Кадыров рассказал, что во время разговора с Журавелем ничего ему не делал. Он пояснил, что не заметил, как с арестованным остался его сын Адам, который начал избивать сидящего на стуле арестованного. «Услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — рассказал он.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.