Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:01, 26 сентября 2023Россия

Кадыров рассказал о желании сжегшего Коран Журавеля принять ислам

Кадыров заявил, что сжегший Коран Никита Журавель хотел принять ислам

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Никита Журавель, арестованный за сожжение Корана, рассказал Рамзану Кадырову о желании принять ислам. Об этом глава Чечни рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

По его словам, ему стало известно, что Журавель захотел лично поговорить с ним в СИЗО. «Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру», — заявил политик.

Кадыров добавил, что «такие мусульмане нам не нужны».

Ранее Кадыров рассказал, что во время разговора с Журавелем ничего ему не делал. Он пояснил, что не заметил, как с арестованным остался его сын Адам, который начал избивать сидящего на стуле арестованного. «Услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — рассказал он.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о возможности помогать Украине еще пару недель

    Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады

    Кадыров рассказал о желании сжегшего Коран Журавеля принять ислам

    На Украине выявили больше семи тысяч уклонистов от военной службы

    Кадыров рассказал подробности избиения своим сыном сжегшего Коран Журавеля

    Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

    В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины

    Дерипаска заявил о неэффективности антироссийских санкций

    Собчак рассказала о звонке Кадырова

    Названа дата выхода в прокат фильма «Брат 3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости