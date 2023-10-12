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19:36, 12 октября 2023Россия

Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем

Глава Чечни Кадыров показал видеофрагмент встречи с избитым его сыном Журавелем

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеофрагмент встречи со сжегшим Коран Никитой Журавелем. Соответствующий ролик политик опубликовал в своем Telegram.

На кадрах Журавель рассуждает об изучении ислама. «Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — говорит ему в ответ Кадыров.

По его словам, отсутствие твердости и определенности в намерении, а также неуверенность выдали в Журавеле осквернителя, который сжег Коран осознанно для того, чтобы оскорбить мусульман и стравить конфессии в России.

«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах», — подписал политик свое видео.

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — заявил политик.

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    Сергей Истомин
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