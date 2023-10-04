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12:35, 4 октября 2023Россия

МВД отказало в возбуждении дела после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

МВД не возбудило дело после избиения Журавеля из-за возраста сына Кадырова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Министерство внутренних дел России (МВД) отказало в возбуждении уголовного дела после избиения в Грозном поджигателя Корана Никиты Журавеля сыном главы республики Адамом Кадыровым. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, причиной этому стал возраст сына главы Чечни. Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие шестнадцати лет.

Проверку случая с избиением в СИЗО Грозного начали еще в середине августа. Тогда местные полицейские приняли сообщение о причинении телесных повреждений содержащегося под стражей в СИЗО №1 Журавеля.

Когда история с избиением арестанта в Чечне начала распространяться в средствах массовой информации, в Следственный комитет России с жалобой обратился Иван Матвеев. В прошении он ничего не указал о сыне Рамзана Кадырова, а лишь требовал возбудить дело на сотрудников СИЗО №1, которые впустили в закрытое помещение посторонних и допустили избиение поджигателя Корана.

В СКР Матвееву разъяснили, что передали проверку в МВД. Того подобное решение не устроило. Россиянин обжаловал передачу проверки, обратившись в прокуратуру.

Кроме того, Матвеев пообещал пойти дальше и написать заявление в ФСБ. Мужчина настаивает, что в истории с избиением арестанта Журавеля налицо коррупционная составляющая, так как силовые органы бездействуют по факту преступления.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать, обсуждали ли президент России Владимир Путин и глава Чечни избиение сыном Кадырова арестанта в Грозном.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, комментируя происходящее в беседе с «Лентой.ру», подчеркнула, что наличие видео является доказательством преступления. Она напомнила, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.

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    Анна Щербакова
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