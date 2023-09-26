В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

Песков отказался комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать историю об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестанта Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, пишет ТАСС.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России дать оценку ситуации, произошедшей в Грозном. В ответ Песков произнес: «Не хочу».

До этого Кадыров рассказал, что сжегший Коран Журавель хотел принять ислам.

Глава Чечни подчеркнул, что молодой человек захотел лично поговорить с ним в СИЗО.

25 сентября Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.

Позже член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения сыном Кадырова является доказательством преступления.

Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.