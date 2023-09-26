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13:21, 26 сентября 2023Россия

В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

Песков отказался комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать историю об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестанта Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, пишет ТАСС.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента России дать оценку ситуации, произошедшей в Грозном. В ответ Песков произнес: «Не хочу».

До этого Кадыров рассказал, что сжегший Коран Журавель хотел принять ислам.

Глава Чечни подчеркнул, что молодой человек захотел лично поговорить с ним в СИЗО.

25 сентября Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.

Позже член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения сыном Кадырова является доказательством преступления.

Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.

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    Анна Щербакова
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