В Кремле отказались комментировать историю об избиении сыном Кадырова арестанта
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать историю об избиении сыном главы Чечни Рамзана Кадырова арестанта Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, пишет ТАСС.
Журналисты попросили пресс-секретаря президента России дать оценку ситуации, произошедшей в Грозном. В ответ Песков произнес: «Не хочу».
До этого Кадыров рассказал, что сжегший Коран Журавель хотел принять ислам.
Глава Чечни подчеркнул, что молодой человек захотел лично поговорить с ним в СИЗО.
25 сентября Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как Адам Кадыров наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.
Позже член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что видео избиения сыном Кадырова является доказательством преступления.
Правозащитница подчеркнула, что Россия — это правовое государство, в котором все равны перед законом.