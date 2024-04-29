Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 29 апреля 2024Россия

Третий сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа. Чем еще занимается 16-летний Адам?

Сын главы ЧР Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава республики, данное решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова. Отмечается, что Адам Кадыров «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета». В связи с этим, считает Рамзан Кадыров, его сын отлично справится с возложенными обязанностями.

Адам Кадыров получил еще одну должность

Это не первая должность 16-летнего Адама Кадырова. В декабре 2023 года он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. С назначением его поздравил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он выразил уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.

С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор

Ахмед ДудаевМинистр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

До этого Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики.

Кроме того, 5 ноября 2023 года Адам Кадыров был назначен на «ответственную должность»: он стал начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал эту должность при своем отце Ахмате Кадырове.

В феврале 2021 года Адама Кадырова назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Свои первые выборы он выиграл в 13 лет. По словам главы Чечни, из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента).

За месяц Адам Кадыров получил пять орденов и медалей

Осенью 2023 года Адам Кадыров получил пять орденов и медалей за пять недель. Награждения стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его 15-летним сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Материалы по теме:
«Люди просто выживали» Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
«Люди просто выживали»Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
18 октября 2021
За какие подвиги можно получить звание Героя России? Кого Путин наградил «Золотой звездой» в 2023 году: список
За какие подвиги можно получить звание Героя России?Кого Путин наградил «Золотой звездой» в 2023 году: список
1 апреля 2024

Сперва ему присвоили звание Героя Чечни. Затем глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов вручил ему орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР вручил ему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. Вручая награды, чиновники отмечали патриотизм и лидерские качества Адама Кадырова, а также называли его отважным мужчиной и перспективным борцом.

Как объяснял глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, сыну Кадырова присуждают награды, поскольку он взял на себя ответственность остановить распространение смуты. «Его [Журавеля] наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление», — сказал он.

Позже Адама наградили вместе с двумя братьями — Ахматом и Эли. Они получили высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Третий сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа. Чем еще занимается 16-летний Адам?

      Европа провела секретные испытания верхней ступени ракеты Ariane 6

      Бойцам ВСУ пришлось бросить лопаты из-за наступления российских войск

      Российские военные эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

      Археологи раскрыли тайну затонувшего с сотней немецких наемников корабля

      Названы риски для российской экономики

      Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

      Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

      Назван неожиданный источник поступления почти миллиарда евро в бюджет России

      Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше