Третий сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа. Чем еще занимается 16-летний Адам?

Сын главы ЧР Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава республики, данное решение было принято по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова. Отмечается, что Адам Кадыров «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета». В связи с этим, считает Рамзан Кадыров, его сын отлично справится с возложенными обязанностями.

Адам Кадыров получил еще одну должность

Это не первая должность 16-летнего Адама Кадырова. В декабре 2023 года он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. С назначением его поздравил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он выразил уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.

С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор Ахмед Дудаев Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

До этого Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики.

Кроме того, 5 ноября 2023 года Адам Кадыров был назначен на «ответственную должность»: он стал начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал эту должность при своем отце Ахмате Кадырове.

В феврале 2021 года Адама Кадырова назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Свои первые выборы он выиграл в 13 лет. По словам главы Чечни, из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента).

За месяц Адам Кадыров получил пять орденов и медалей

Осенью 2023 года Адам Кадыров получил пять орденов и медалей за пять недель. Награждения стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его 15-летним сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Сперва ему присвоили звание Героя Чечни. Затем глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов вручил ему орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР вручил ему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики. Вручая награды, чиновники отмечали патриотизм и лидерские качества Адама Кадырова, а также называли его отважным мужчиной и перспективным борцом.

Как объяснял глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, сыну Кадырова присуждают награды, поскольку он взял на себя ответственность остановить распространение смуты. «Его [Журавеля] наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление», — сказал он.

Позже Адама наградили вместе с двумя братьями — Ахматом и Эли. Они получили высшие ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий».