Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни

Начальнику отдела безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высший орден

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — отметил Дудаев.

Министр добавил, что Адам является патриотом родины, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».