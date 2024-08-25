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22:24, 25 августа 2024Россия

Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни

Начальнику отдела безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высший орден

Фото: Telegram-канал «Ахмед Дудаев»

Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Об этом написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — отметил Дудаев.

Министр добавил, что Адам является патриотом родины, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

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      Марина Совина
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