Адам Кадыров после роскошной свадьбы опубликовал фото с Путиным и обратился к президенту. Что он написал?

Сын главы Чечни Кадырова опубликовал фото с Путиным

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам опубликовал в соцсетях фотографию с российским президентом Владимиром Путиным. На снимке 17-летний «самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России» стоит рядом с российским главой и жмет ему руку.

Где и когда было сделано фото — неизвестно.

В своем обращении Кадыров-младший выразил признательность президенту за заботу о чеченском народе и пообещал, что чеченцы не подведут его.

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Скриншот: @dustum

Путин лично поздравил женившегося на выходных несовершеннолетнего сына Кадырова

Адам Кадыров сыграл свадьбу с девушкой по имени Медни в минувшие выходные в родовом селе Ахмат-Юрт. Российский глава лично поздравил сына Рамзана Кадырова с женитьбой.

«Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава Чечни, рассказавший о поздравлениях Путина.

Позже также появились данные о том, что Путин провел с Адамом Кадыровым неофициальную встречу, о чем рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он уточнил, что встреча прошла в российской столице.

Стало известно, что, общаясь с секретарем Совета Безопасности Чеченской Республики, Путин подчеркнул, что, «несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, он уже проявил себя как ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером». Также Путин добавил, что Кадыров-младший предан своему народу, и поздравил его со вступлением в брак.

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Как отметил сам глава Чечни, Путин также поздравил и его с женитьбой сына, попросив не обижать молодоженов. «Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — передал он слова президента.

На торжество в Чечню съехались высокопоставленные лица со всей России

Накануне Рамзан Кадыров раскрыл имена некоторых гостей на свадьбе сына. Так, по его словам, торжество посетили вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие главы регионов.

Кроме того, среди гостей оказались и звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии, однако их имена политик не раскрыл. Также на свадьбу Адама Кадырова приехали послы Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Казахстана.

Сам жених вышел к гостям с роскошным аксессуаром — часами стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Речь идет о модели Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенной 320 бриллиантами.

На других кадрах, появившихся в соцсетях, Кадыров-младший позирует с оружием за рулем лимитированного Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s стоимостью от 16 миллионов рублей. Всего таких автомобилей было выпущено 460 экземпляров в трех цветах. Их поставка в Россию запрещена.