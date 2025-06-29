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22:59, 29 июня 2025Интернет и СМИ

На руке сына Кадырова заметили дорогостоящие часы

На руке 17-летнего Адама Кадырова заметили часы за $27,7 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Адам Кадыров

Адам Кадыров. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Эксперты Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) определили, что во время свадьбы на руке 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама были надеты часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенные 320 бриллиантами.

Уточняется, что их стоимость составляет 27,7 миллиона долларов.

Ранее президент Владимир Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни со свадьбой.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. Она из родного села Кадыровых. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся.

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