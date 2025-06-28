Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 28 июня 2025Россия

Путин лично поздравил 17-летнего Адама Кадырова со свадьбой

Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова со свадьбой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент Владимир Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама со свадьбой. Об этом глава Чечни рассказал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров поблагодарил президента за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. «Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава Чечни.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. Она из родного села Кадыровых. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся.

Ранее Кадырову-младшему вручили медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом к награждению стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России

    В Магадане сотни рыб попали в ловушку

    Взрыв авиабомбы времен Второй мировой войны сняли на видео в Калининграде

    Россиянам назвали самые модные украшения лета

    Раскрыто значение ударов российскими ФАБами по Днепропетровску

    Стало известно об ударе КАБами с одним нововведением по объектам в Днепропетровске

    Путин лично поздравил 17-летнего Адама Кадырова со свадьбой

    Минобороны показало кадры боев за еще одно поселение в ДНР

    Смертник атаковал военную колонну в Пакистане

    В Москве задержали курьера телефонных мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости