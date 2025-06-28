Путин лично поздравил 17-летнего Адама Кадырова со свадьбой

Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова со свадьбой

Президент Владимир Путин лично поздравил 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама со свадьбой. Об этом глава Чечни рассказал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров поблагодарил президента за теплые поздравления в адрес молодоженов и за искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. «Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем», — написал глава Чечни.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. Она из родного села Кадыровых. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся.

Ранее Кадырову-младшему вручили медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом к награждению стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».

