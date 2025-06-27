Раскрыто имя невесты 17-летнего Адама Кадырова

Дочь главы Чечни Кадырова Айшат: Невесту Адама Кадырова зовут Медни

Невесту 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама зовут Медни. Имя девушки раскрыла дочь главы республики Айшат Кадырова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она добавила, что Медни из родного села Кадыровых. Вероятно, речь идет о населенном пункте Ахмат-Юрт. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся.

Публикации Айшат Кадыровой сопровождаются фотографиями, на которых видно украшения с преобладанием белого цвета и инициалами А и М. По ее словам, видео самой свадьбы публиковаться не будет в соответствии с желанием родителей.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи.

Ранее Кадырову-младшему вручили медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. Также поводом к награждению стал его «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».