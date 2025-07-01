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10:01, 1 июля 2025Россия

17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

Сын главы Чечни Адам Кадыров обратился к Путину и опубликовал фото с ним
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Адам Кадыров

Адам Кадыров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину и опубликовал фото с ним. Снимок был размещен в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юноша в посте поблагодарил Путина за все, что тот делает для чеченского народа. «Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание», — написал Кадыров-младший. Также он пообещал, что чеченцы не подведут президента России.

На фотографии он пожимает руку Путину. Где именно сделан кадр, не указано.

До этого сообщалось, что Адам Кадыров женился.

Глава Чечни рассказал, что на торжество съехались многие представители российской власти. Гостями на свадьбе стали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак.

ЖЗЛ
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