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17:11, 30 июня 2025Россия

Кадыров рассказал о посетивших свадьбу его сына Адама губернаторах и членах правительства

Кадыров сообщил, что на свадьбу его сына приезжали Воробьев, Мантуров и Новак
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Свадьбу 17-летнего сына Рамзана Кадырова Адама посетили высокопоставленные гости, включая губернаторов, членов правительства и дипломатов. Об этом глава Чечни рассказал в Telegram.

По его словам, поздравить Кадырова-младшего приехали вице-премьеры правительства Денис Мантуров и Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также главы других регионов, звезды мирового спорта и деятели науки, культуры и религии, имена которых политик не раскрыл. Кроме того, среди гостей были послы Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Казахстана.

Кадыров также поблагодарил за поздравление руководителя Администрации президента России Антона Вайно и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Он подчеркнул, что желающих приехать в Грозный было больше, но этому помешали уважительные причины.

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