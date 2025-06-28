Кадыров рассказал о просьбе Путина не обижать сына и его жену

Путин попросил Кадырова не обижать своего сына Адама и его жену

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о звонке президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик соообщил, что глава государства поздравил его со свадьбой сына Адама. «Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! Желаю ему, его жене и всей вашей семье всего самого доброго, счастья, здоровья и благополучия! Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — раскрыл он подробности разговора.

Кадыров признался, что его тронуло то, что Путин нашел время для звонка, несмотря на занятость.

О том, что несовершеннолетний Адам Кадыров женится, стало известно 27 июня. Как выяснилось, праздник пройдет в родительском доме семьи. Невесту зовут Медни. Она из родного села Кадыровых. Другие подробности о личности будущей супруги сына главы Чечни не приводятся. Вечером 28 июня Путин провел в Москве неофициальную встречу с сыном главы Чечни.