Сына Рамзана Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей. Что еще известно о его роскошной свадьбе?

Сына главы Чечни Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за $27,7 млн

В минувшие выходные 17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, отпраздновал торжественное бракосочетание. На свадьбе его запечатлели в дорогих аксессуарах: в руках у юноши был золотой пистолет, а на запястье красовались эксклюзивные часы, стоимость которых сопоставима с годовым бюджетом небольшого российского города.

Часы за миллиарды и модель Mercedes из лимитированной серии

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), на руке подростка были часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенные 320 бриллиантами. Их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов (более 2,1 миллиарда рублей). Впрочем, по данным Starhit, их стоимость скромнее — всего 550 миллионов рублей. У элитного аксессуара представлено много конфигураций, и цена более сдержанных экземпляров начинается от трех миллионов долларов.

Кроме того, Адама видели за рулем ограниченной серии Mercedes‑Benz G‑Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета Agave Green. Серия включает всего 460 автомобилей и официально не поставлялась в Россию. По оценкам экспертов Telegram‑канала «Еж», примерное число машин этой модели — около 150 экземпляров. Автомобиль был представлен в Германии 16 апреля 2025 года по стартовой цене в 190 тысяч долларов.

На одном из видео, опубликованных в Telegram-канале «ЧТД», можно увидеть, как 17-летний Адам Кадыров сидит за рулем роскошной машины и держит в руках золотой пистолет. Через некоторое время он начинает стрелять из оружия в воздух.

Избранницей Адама стала девушка из родового села Кадыровых

О предстоящей свадьбе Адама Кадырова среди подписчиков сообщила его сестра Айшат Кадырова. При этом юноше еще не исполнилось 18 лет — совершеннолетним он станет лишь 24 ноября.

Избранницей секретаря Совета безопасности Чеченской Республики (ЧР), начальника отдела обеспечения безопасности стала Медни — уроженка родового села главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат‑Юрт (ранее — Центарой). По информации Айшат Кадыровой, торжество планировалось провести в населенном пункте. Она также уточнила, что никакие кадры со свадьбы для широкой публики опубликованы не будут. «Видео свадеб мы нигде не публикуем. Таково желание родителей», — отметила спикер.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Свадебная церемония была запланирована на субботу, 28 июня.

Путин лично поздравил молодоженов

В день торжества президент России Владимир Путин неофициально встретился в Москве с Адамом Кадыровым, о чем сообщил на своей странице в Telegram министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Глава государства отметил, что «несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, Адам уже проявил себя как ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу».

Российский лидер лично поздравил Адама со свадьбой и пожелал ему семейного счастья и успехов.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о звонке Путина. Он указал, что тронут вниманием президента. «Поздравляю тебя и твоих близких, и самое главное — человека, который сегодня больше всего заслуживает поздравления — твоего сына — с бракосочетанием! <...> Ты их не обижай, а то они мне пожалуются», — раскрыл политик подробности разговора.