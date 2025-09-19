Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 19 сентября 2025Россия

«Нет незаслуженных». Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

Кадыров заявил, что его 17-летний сын Адам отлично справляется с обязанностями
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Адам Кадыров

Адам Кадыров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама. Он заверил, что молодой человек отлично справляется со своими обязанностями и все награды получил заслуженно.

Кадыров высказался о юном возрасте занимающего высокие должности сына

Политик сравнил своего сына Адама с собой в молодости. Кадыров заявил, что многому научился, постоянно находясь рядом со своим отцом первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым.

Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика

Рамзан Кадыровглава Чечни

Также чеченский лидер напомнил, что стал первым вице-премьером региона в молодом возрасте. «Тем не менее Владимир Владимирович [Путин] доверил мне этот пост», — указал Кадыров.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Адам Кадыров получил первую важную должность в возрасте 15 лет — юноша стал руководителем службы безопасности главы Чечни. После назначения он попал в Книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России».

Также Адам Кадыров в 17 лет стал куратором МВД Чечни, а затем и секретарем Совета безопасности республики.

Кроме того, он курирует оказание гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни и является куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

Кадыров оценил работу сына

По словам главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров «успешно справляется» со своими обязанностями.

Я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше

Рамзан Кадыровглава Чечни

Что касается наград, которых был удостоен Кадыров-младший, то все они были им получены за конкретные достижения, заявил глава Чечни. Тем, кто в это не верит, он предложил лично пообщаться с Адамом. «Он замечательный парень», — заключил Кадыров.

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Адам Кадыров имеет множество наград, в том числе высшую награду Чечни — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык», являющийся второй по значимости наградой Татарстана, медаль «За боевое отличие», медаль «Защитник Чеченской Республики» и другие. Также ему было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

Кроме того, Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказался удивительно полезен для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости