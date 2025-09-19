Кадыров заявил, что его 17-летний сын Адам отлично справляется с обязанностями

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама. Он заверил, что молодой человек отлично справляется со своими обязанностями и все награды получил заслуженно.

Кадыров высказался о юном возрасте занимающего высокие должности сына

Политик сравнил своего сына Адама с собой в молодости. Кадыров заявил, что многому научился, постоянно находясь рядом со своим отцом первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым.

Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика Рамзан Кадыров глава Чечни

Также чеченский лидер напомнил, что стал первым вице-премьером региона в молодом возрасте. «Тем не менее Владимир Владимирович [Путин] доверил мне этот пост», — указал Кадыров.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Адам Кадыров получил первую важную должность в возрасте 15 лет — юноша стал руководителем службы безопасности главы Чечни. После назначения он попал в Книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России».

Также Адам Кадыров в 17 лет стал куратором МВД Чечни, а затем и секретарем Совета безопасности республики.

Кроме того, он курирует оказание гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни и является куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

Кадыров оценил работу сына

По словам главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров «успешно справляется» со своими обязанностями.

Я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше Рамзан Кадыров глава Чечни

Что касается наград, которых был удостоен Кадыров-младший, то все они были им получены за конкретные достижения, заявил глава Чечни. Тем, кто в это не верит, он предложил лично пообщаться с Адамом. «Он замечательный парень», — заключил Кадыров.

Адам Кадыров имеет множество наград, в том числе высшую награду Чечни — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, орден «Дуслык», являющийся второй по значимости наградой Татарстана, медаль «За боевое отличие», медаль «Защитник Чеченской Республики» и другие. Также ему было присвоено звание почетного гражданина Грозного.

Кроме того, Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.