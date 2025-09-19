Россия
11:13, 19 сентября 2025Россия

Кадыров предложил журналистам пообщаться со своим 17-летним сыном Адамом

Глава Чечни Кадыров предложил журналистам пообщаться со своим сыном Адамом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / Pool / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил журналистам пообщаться со своим сыном Адамом. Интервью у руководителя республики взяло РИА Новости.

Во время общения разговор зашел о семье Кадырова, в частности, о его сыне Адаме, который недавно женился. Также была затронута тема большого числа наград, полученных сыном главы Чечни.

Кадыров-старший заявил, что среди полученных его сыном наград нет незаслуженных. «Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — заявил он.

24 ноября Адаму Кадырову исполнится 18 лет.

В ходе беседы с журналистами Кадыров отказался отвечать на вопрос о том, как его дети выбирают супругов. «Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев», — сказал глава Чечни.

