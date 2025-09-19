Кадыров отказался отвечать на один вопрос о своих детях

Кадыров отказался отвечать на вопрос о выборе детьми супругов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался отвечать на вопрос о том, как его дети выбирают супругов. Об этом его спросили в ходе интервью РИА Новости.

Журналист поинтересовался, дает ли Кадыров своим детям советы и помогает ли с кандидатами. «Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев», — сказал ему глава Чечни.

27 июня стало известно о свадьбе 17-летнего сына Кадырова Адама на уроженке села Ахмат‑Юрт (ранее — Центарой) по имени Медни. Первой об этом рассказала сестра молодого человека Айшат. Позже глава Чечни рассказал, что президент России Владимир Путин лично поздравил юношу с бракосочетанием. По его словам, торжество посетило множество высокопоставленных гостей, включая губернаторов, членов правительства и дипломатов.

На появившихся после свадьбы фотографиях на руке Кадырова-младшего заметили часы стоимостью несколько десятков тысяч долларов — Jacob & Co. Billionaire Ashoka, украшенные 320 бриллиантами. На других кадрах он позирует с оружием за рулем лимитированного Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s стоимостью от 16 миллионов рублей.

