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19:37, 7 марта 2025Россия

Российских военных посадили на «джихад-машины» несовершеннолетнего сына Кадырова

Несовершеннолетний сын главы ЧР Кадырова Адам передал Минобороны технику
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Российских военных посадили на «джихад-машины», которые Минобороны передал Адам Кадыров, несовершеннолетний сын главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова. Это следует из поста Кадырова-старшего в Telegram.

Как рассказал руководитель ЧР, его сын помог подразделению «АХМАТ-Россия».

Кто именно оплатил технику, не уточняется. В то же время Кадыров отметил, что его сына поддерживали министерство промышленности и торговли, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт "За Россию"».

Ранее сообщалось, что студентам Университета спецназа имени Владимира Путина передали транспорт с выведенным золотым цветом позывным Адама Кадырова.

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