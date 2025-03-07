Российских военных посадили на «джихад-машины» несовершеннолетнего сына Кадырова

Несовершеннолетний сын главы ЧР Кадырова Адам передал Минобороны технику

Российских военных посадили на «джихад-машины», которые Минобороны передал Адам Кадыров, несовершеннолетний сын главы Чеченской Республики (ЧР) Рамзана Кадырова. Это следует из поста Кадырова-старшего в Telegram.

Как рассказал руководитель ЧР, его сын помог подразделению «АХМАТ-Россия».

Кто именно оплатил технику, не уточняется. В то же время Кадыров отметил, что его сына поддерживали министерство промышленности и торговли, а также общероссийское общественное движение «Народный фронт "За Россию"».

Ранее сообщалось, что студентам Университета спецназа имени Владимира Путина передали транспорт с выведенным золотым цветом позывным Адама Кадырова.