Снуп Дог выложил русский мем про коноплю

Американский рэп-исполнитель Снуп Дог опубликовал мем на русском языке о легализации легких наркотических средств в Канаде. Картинка доступна на его странице в Instagram.

Фото опубликовано @snoopdogg

В меме говорится, что в Канаде сообщили о дефиците марихуаны после ее легализации. Под надписью размещен коллаж из четырех стоковых фотографий, на которых мужчины держатся за сердце. При этом все исходные снимки были отретушированы: на лица страдающих молодых людей авторы мема наклеили голову Снуп Дога.

Рэпер никак не прокомментировал опубликованную картинку, зато его русскоязычные фанаты посмеялись над мемом.

«Снуп, ты лучший», — написал один из подписчиков. «Дайте ему российское гражданство», — пошутил другой юзер.

Изначально мем со Снуп Догом и дефицитом конопли появился в новом сервисе MDK, в котором авторы лучших постов получают вознаграждение.

В июне 2018 года сенат Канады легализовал продажу марихуаны на территории страны, закон вступил в силу 17 октября. Спустя несколько дней специализированные магазины сообщили о дефиците каннабиса.

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