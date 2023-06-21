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14:33, 21 июня 2023Культура

Роберт Дауни-младший вспомнил издевательства сокамерников в тюрьме

Роберт Дауни-младший вспомнил о пребывании в тюрьме и издевательства сокамерников

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американский актер Роберт Дауни-младший вспомнил о пребывании в тюрьме и рассказал, что это было худшее, что с ним когда-либо случалось. Его цитирует New York Post.

В 1999 году звезда «Железного человека» был приговорен к трем годам заключения и принудительному лечению, однако он провел в тюрьме один год, получив досрочное освобождение в 2000 году после внесения залога.

По словам актера, это было «самым опасным местом», где он когда-либо был. «Вы могли просто почувствовать зло, витающее в воздухе. Там не было никаких возможностей. Были только угрозы», — поделился он.

Дауни-младший также вспомнил, как сокамерники насмехались над ним по дороге в душ, когда он надел нижнее белье задом наперед.

Ранее Роберт Дауни-младший ответил на высказывания режиссера Квентина Тарантино, который ранее раскритиковал фильмы Marvel.

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    Варвара Кошечкина
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