Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:32, 26 мая 2026Ценности

В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @super.ru

В сети обсудили внешность российского актера и музыканта Глеба Калюжного после возвращения из армии. Видео появилось на странице издания Super в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 27-летний артист предстал в камуфляжной форме и головном уборе. Журналисты поинтересовались, дождалась ли его со службы возлюбленная, однако Калюжный не стал отвечать на вопрос. При этом он отметил, что его требования к девушкам изменились.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. «Какой же красивый парень», «Возмужал», «Краш», «Какой милаш», — отметили юзеры.

Известно, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновскому полку, который считается элитным подразделением Российской армии.

В мае директор Калюжного Григорий Сухов заявил, что актер вернется к съемкам сразу после демобилизации и выпустит музыкальный альбом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Жителям Подмосковья рассказали об окончании аномального нашествия комаров

    Бывший российский бизнес-омбудсмен понадеялся на работу нового «не с чистого листа»

    Названа скрытая угроза для людей от ледника Судного дня

    В России пересмотрят правила работы такси

    Три постсоветские страны получат миллиарды евро от ЕС на военные расходы

    Вернувшийся из армии Калюжный дал совет новобранцам

    Стало известно о ракетном ударе по российскому населенному пункту

    Россиянка искупалась рядом с акулой на отдыхе в Египте

    Стало известно о причастности НАТО к удару ВСУ по колледжу в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok