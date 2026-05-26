В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

В сети обсудили внешность российского актера и музыканта Глеба Калюжного после возвращения из армии. Видео появилось на странице издания Super в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 27-летний артист предстал в камуфляжной форме и головном уборе. Журналисты поинтересовались, дождалась ли его со службы возлюбленная, однако Калюжный не стал отвечать на вопрос. При этом он отметил, что его требования к девушкам изменились.

Пользователи высказались о ролике в комментариях. «Какой же красивый парень», «Возмужал», «Краш», «Какой милаш», — отметили юзеры.

Известно, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновскому полку, который считается элитным подразделением Российской армии.

В мае директор Калюжного Григорий Сухов заявил, что актер вернется к съемкам сразу после демобилизации и выпустит музыкальный альбом.