Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 27 мая 2026Силовые структуры

Россиянин придумал схему мошенничества с кредитом и попал под следствие

В Подмосковье арестовали мужчину за мошенничество с кредитованием
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье арестовали мужчину за мошенничество с кредитованием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статье 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, Малов, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, решил похитить деньги в одном из банков, предоставив поддельные документы с заведомо ложной информацией о работе и доходах, а также другими недостоверными данными. Они заключили кредитный договор на строительство дома с покупкой земельного участка на сумму более 10,1 миллиона рублей.

Но Малов обналичил денежные средства и не использовал их по назначению, а распорядился по своему усмотрению.

Видновский суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что российское военное предприятие обокрали более чем на полмиллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приказе Зеленского готовиться к продолжению войны

    Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

    В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

    Страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины

    Мужчина нашел странные фекалии на крыше дома и столкнулся с пумой

    В США предсказали самые разрушительные удары по Киеву и пожелали удачи европейцам

    Россиянка выслушала приговор за финансирование ИГИЛ

    Глава Севастополя назвал цель удара ВСУ ракетами Storm Shadow по городу

    Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

    «Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok