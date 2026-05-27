Россиянин придумал схему мошенничества с кредитом и попал под следствие

В Подмосковье арестовали мужчину за мошенничество с кредитованием

В Подмосковье арестовали мужчину за мошенничество с кредитованием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статье 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, Малов, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, решил похитить деньги в одном из банков, предоставив поддельные документы с заведомо ложной информацией о работе и доходах, а также другими недостоверными данными. Они заключили кредитный договор на строительство дома с покупкой земельного участка на сумму более 10,1 миллиона рублей.

Но Малов обналичил денежные средства и не использовал их по назначению, а распорядился по своему усмотрению.

Видновский суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что российское военное предприятие обокрали более чем на полмиллиарда рублей.