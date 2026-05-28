17:41, 28 мая 2026Россия

Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

Елена Торубарова
Елена Торубарова
Ракетные удары по Украине

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что удар по Киеву может произойти в любой момент. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности, его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«По-моему, все наши действия видны. Мы их показываем, более того, о каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев», — обозначил Шойгу.

По его словам, сделанное МИД России заявление об ударах по центрам принятия решений на Украине с призывом иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев, было сделано совершенно серьезно и осознанно.

«В любом случае это может произойти в любой момент», — заключил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза ответил «всем сомневающимся» в наличии у России вооружения заявлением о внушительных запасах различного оружия. Он указал на то, что массированный удар возмездия, в том числе с применением баллистических ракет «Орешник», показал возможности Российской армии.

