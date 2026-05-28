Шойгу ответил «сомневающимся» заявлением о внушительных запасах различного оружия в России

Шойгу: Те, кто думает, что у России не осталось вооружений, глубоко заблуждаются

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу ответил «всем сомневающимся» в наличии у России вооружения заявлением о внушительных запасах различного оружия, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если кто-то думает, а некоторые не просто думают, а говорят, что у России ничего не осталось, поэтому они применили такое оружие, они глубоко заблуждаются», — обозначил Шойгу на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности.

Он также подчеркнул, что нанесенный российскими военными в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске массированный удар возмездия, в том числе с применением баллистических ракет «Орешник», показал возможности Российской армии. «Мы предупредили, удар какой силы может быть, мы тоже показали, у нас для этого есть все», — отметил Шойгу.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новые виды ракет «Буревестник», «Сармат» и «Посейдон» представляют из себя уникальные комплексы, «опередившие время». По его словам, создание нового стратегического оружия требует фундаментальных решений в области инженерии, и у России есть нужная для этого научная и производственная база.