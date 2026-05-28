Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 28 мая 2026Россия

Шойгу ответил «сомневающимся» заявлением о внушительных запасах различного оружия в России

Шойгу: Те, кто думает, что у России не осталось вооружений, глубоко заблуждаются
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу ответил «всем сомневающимся» в наличии у России вооружения заявлением о внушительных запасах различного оружия, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если кто-то думает, а некоторые не просто думают, а говорят, что у России ничего не осталось, поэтому они применили такое оружие, они глубоко заблуждаются», — обозначил Шойгу на пресс-конференции на полях Международного форума по безопасности.

Он также подчеркнул, что нанесенный российскими военными в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске массированный удар возмездия, в том числе с применением баллистических ракет «Орешник», показал возможности Российской армии. «Мы предупредили, удар какой силы может быть, мы тоже показали, у нас для этого есть все», — отметил Шойгу.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новые виды ракет «Буревестник», «Сармат» и «Посейдон» представляют из себя уникальные комплексы, «опередившие время». По его словам, создание нового стратегического оружия требует фундаментальных решений в области инженерии, и у России есть нужная для этого научная и производственная база.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok