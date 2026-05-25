08:20, 25 мая 2026Россия

Медведев высказался об «опережающих время» российских ракетах

Медведев назвал «Буревестник» и Сармат уникальным оружием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Новые виды ракет «Буревестник», «Сармат» и «Посейдон» представляют из себя уникальные комплексы, «опередившие время». Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, создание нового стратегического оружия требует фундаментальных решений в области инженерии. Он отметил, что у РФ есть нужная для этого научная и производственная база.

«Конечно, многие данные о ней закрыты, но результаты видны всем. Яркое тому доказательство — такие новейшие виды стратегического оружия, как "Буревестник", "Сармат" и "Посейдон". Это уникальные комплексы, опережающие время и гарантирующие абсолютную безопасность нашей страны на десятилетия вперед», — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник». «На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками», — сообщил он.

