Белоусов приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне СВО группировок

Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток»

Министр обороны Андрей Белоусов приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине группировок — «Восток». Об этом сообщает РИА Новости.

Белоусов заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. В частности, ему сообщили о кратном увеличении числа расчетов операторов беспилотных летательных аппаратов в группировке войск.

«Кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА, что в свою очередь усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника и способствует продвижению войск в зоне ответственности», — сообщили министру.