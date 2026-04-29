Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны Белоусов поздравил участников боев за Ильиновку

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, участвовавших в боях за Ильиновку Донецкой народной республики (ДНР). Обращение министра ведомство опубликовало в Telegram.

О взятии села под контроль журналистам сообщили 28 апреля. Населенный пункт заняли подразделения южной группировки войск.

Как стало известно, в связи с этим Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка. В своем обращении он подчеркнул, что мужество и отвага российских бойцов позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в продвижение Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, министр поздравил командование и личный состав 77-го отдельного мотострелкового полка. Он отметил, что в результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Новодмитровки в Сумской области. Еще один населенный пункт с аналогичным названием Российская армия заняла в ДНР.